شكرا لقرائتكم خبر عن "وقفة رجالة" يواصل تحقيق النجاح ويستمر في دور العرض للأسبوع العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر فيلم "وقفة رجالة" في دور العرض السينمائية للأسبوع العشرين، حيث ينافس في موسم عيد الفطر السينمائى، وذلك بعد انطلاقه قبل 4 أشهر وتحديدًا يوم 14 يناير الماضي، واستطاع الوصول إلى 25 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر، وما زال الفيلم يحصد الإيرادات حتى الآن إذ حقق في أيام العيد إيرادات كالتالى الخميس 19 ألف جنيه، والجمعة 18 ألف جنيه، والسبت 22 ألف جنيه.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



وقفة رجالة

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

واستطاع الفيلم تحقيق إنجاز فى المملكة العربية السعودية بعد عرضه هناك، إذ حقق أعلى إيرادات لفيلم فى تاريخ المملكة، إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة فى المملكة، وذلك استكمالاً لما يحققه الفيلم من نجاح فى دور العرض المصرية، وذلك حسبما أعلنت شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة نهاية شهر مارس الماضى.