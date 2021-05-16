شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين تقود سيارة خارقة بقيمة 200 ألف إسترليني في Fast & Furious 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتحكم النجمة العالمية هيلين ميرين بعجلة قيادة سيارة خارقة بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني خلال دورها في Fast & Furious 9، فخلال أحداث الفيلم ستظل الممثلة المشهورة البالغة من العمر 75 عامًا، الأنيقة دائمًا، تتجول في الشوارع مرتدية حذاء بطبة حمار وحشي وقلادة من الألماس والزمرد عيار 64 قيراطًا، ثم تتجه في رحلة مثيرة بالسيارة من 0 إلى 120 ميلاً في الساعة في تسع ثوانٍ فقط.

وستلعب الفائزة بجائزة الأوسكار بدور "كويني" في الفيلم الجزء التاسع Fast and Furious، وشاركت سابقًا في هذا الدور في عام 2017 .

ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تجلس فيها هيلين البالغة من العمر 75 عامًا خلف عجلة القيادة خلال مشاركتها لمدة خمس سنوات في السلسلة.

وفي أحدث الفيلم، يعود فين ديزل للمعركة من أجل عائلته بينما ظهر جون سينا ​​لأول مرة بصفته شقيق دومينيك توريتو المفقود منذ فترة طويلة، ويُظهر المقطع الدعائي هيلين جالسة خلف عجلة سيارتها الخارقة الأرجوانية وتقدم نصيحة لفان ديزل.

وكان قد قررالنجم العالمي فان ديزل، تسليط الضوء على البطولات النسائية في الجزء التاسع المرتقب، والتي شهدت الكثير من النجمات الجدد منهم المطربة العالمية كادري بي، كما ضم الفيديو مشاهد لكلاً من النجمة العالمية تشارليز ثيرون، والنجمة العالمية جوردانا بروستر، والنجمة العالمية ناتلى إيمانويل، بالإضافة إلى النجمة هيلين ميرين، والنجمة العالمية ميشيل روريجز.

ونشر ديزل مقطع الفيديو الذى بلغ مدته حوالى دقيقة ونصف، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وسرعان ما حصد الفيديو الكثير من المشاهدات لوجود لقطات للنجمات بتصريحات خاصة لهم تعرض لأول مرة ضمن الحملة الترويجية للجزء التاسع المرتقب.

كان النجم العالمي فين ديزل البالغ من العمر 53 عامًا عنصرًا أساسيًا في سلسلة افلام Fast & Furious.منذ ظهور أول فيلم من السلسلة في عام 2001 ، والذي ركز على براين أوكونر "بول ووكر" ، الشرطي السري ، المكلف باكتشاف هويات مجموعة من خاطفو سيارات مجهولون بقيادة دومينيك توريتو "ديزل" وفي حديث ديزل في بودكاست Entertainment Weekly هذا الأسبوع ، كشف فين أنه فكر في الانسحاب بعد قراءة نص الجزء الثاني، وقال فين "وقفت مؤقتًا وأطلقت تنهيدة مخيبة للآمال، وقلت لنفسي، أنا في صراع هنا، لأن هذا السيناريو ليس كما كنت أعتقد أنه سيكون."

ومع ذلك، حصل النص على إصلاح شامل بفضل الكاتب ديفيد آير، وأضاف فين: "المفارقة هي أنني شعرت أنني حصلت على ما أرادته الشخصية في النص الأول ، لكنني شعرت أن هناك أشياء تتعارض مع هذه الحقيقة - وهنا جاء ديفيد".