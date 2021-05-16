شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات في طريقها للعودة بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس بيانات جديدة عن جائحة كورونا، حيث أبلغت عن 15 حالة وفاة جديدة و306 حالات إيجابية جديدة، حسب ما ذكر موقع deadline ، في حين أظهرت بيانات الصحة العامة أن حالات الاستشفاء مستمر، وتلك الأرقام تعني أن عودة فتح السينمات في طريقها الصحيح، حيث تقل الحالات عن المعدلات السابقة في ظل الإجراءات الاحترازية.

في الأسبوع الماضي، دخلت مقاطعة لوس أنجلوس المستوى الأصفر (أو الأقل تقييدًا) لمخطط إعادة فتح كاليفورنيا، وتتوفر لقاحات Covid-19 الآن دون موعد لجميع السكان الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، في مواقع التطعيم الثمانية التي تديرها المقاطعة، بالإضافة إلى مواقع أخرى في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس.

كما دعت مديرة الصحة العامة باربرا فيرير إلى استمرار مراعاة بروتوكولات الصحة والسلامة في السينمات داخل مقاطعة لوس أنجلوس، للحفاظ على أرقام كوفيد منخفضة، وقالت: "مع تلقي 40٪ فقط من سكان مقاطعة لوس أنجلوس تطعيمًا كاملاً، ستساعدنا تدابير سلامة الصحة العامة، بما في ذلك التقنيع والتباعد وغسل اليدين".

ومع بدأ انتعاش شباك التذاكر وعودة عرض الأفلام فى دور السينما، برز اسم فيلم Shang-Chi من إنتاج 20th Century وMarvel Studios ليكون أحد الأفلام المتوقع طرحها فى السينمات العالمية خلال الفترة المقبلة، وعلي الشاشة الصغيرة من خلال إحدى منصات التليفزيون العالمية.

Free Guy و Shang-Chi

وحسب ما نشره موقع hollywoodreporter، أكد بوب تشابيك، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزنى، الأخبار المتداولة عن قرب طرح الفيلم فى السينمات، مشيرًا إلى أن فيلم Free Guy، بطولة رايان رينولدز، سيطرح فى دور العرض يوم 13 أغسطس المقبل، في حين يطرح فيلم Shang-Chi ، بطولة سيمو ليو، يوم 3 سبتمبر المقبل، وسيحظى كلاهما بعرض حصرى لمدة 45 يومًا فى دور السينما، ومن ثم العرض علي إحدى المنصات العالمية.

وأعلن تشابك، أن العودة إلى السينما أصبحت الآن على مرمى البصر، على الرغم من أن استعادة إيرادات شباك التذاكر العالمية لن تكون فورية.

Free Guy بطولة ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

كما يتعاون كل من ريان رينولدز والمخرج شون ليفى من أجل العمل على فيلم جديد، من إنتاج شركة Skydance، سيلعب فيه رينولدز دور البطولة ويخرجه وينتجه ليفي، إلى جانب ديفيد إليسون، ودانا جولدبرج، ودون جرانجر من Skydance، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "deadline" يأتي ذلك بعد تعاونهم فى فيلم Free Guy.

أما Shang-Chi فهو فيلم بطل خارق أمريكى، مبنى على شخصية مارفل شانج شي، والفيلم من إنتاج مارفل ستوديوز، ومن إخراج ديستين كريتون، وبطولة سيمو ليو، وتوني لونغ تشيو واي.