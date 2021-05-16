شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر بتيشرت عليه اسمه وصورته أثناء نزهته مع ابنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا تلو الآخر يثبت النجم أرنولد شوارزنيجر مدى حرصه على لياقته البدنية العالية مهما تقدم به العمر، فرغم تخطي الـ 70 من عمره إلا أنه دومًا ما يظهر وهو يقود الدراجة في الشوارع أو يذهب إلى الجيم لممارسة تمارينه الرياضية المختلفة، مثلما اعتاد منذ شبابه.



ارنولد

ومؤخرًا ظهر بصحبة ابنه في شوارع شاطئ فينيسيا وهما يركبان دراجتهما معًا في طريقهما إلى الجيم، وفقًا لموقع ديلى ميل خلال آخر تقرير له، والذى أوضح فيه أن أرنولد خطف الأنظار بتيشرت مميز له حيث جاء عليه رسمة وجهه حينما كان شابًا ويمارس رياضة كمال الأجسام، الذى حقق بها إنجازات كبيرة، بالإضافة إلى كتابة اسمه آسف الصورة "أرنولد".



ارنولد شوارزنيجر وابنه

من ناحية أخرى كان آخر ظهور للنجم أرنولد شوارزنيجر نهاية الشهر الماضي، وذلك خلال لقاء جمعه مع بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، بهدف استعادة ذكرياتهما سويًا ومشاركة بعض الكواليس عن حياتهما السابقة في عالم الملاكمة وكمال الأجسام، كونهما أحد أباطرة تلك الألعاب، ويتمتعان بشهرة واسعة.

وفى تقرير نشرته وقته صحيفة the sun ، فإن النجم العالمي شوارزنيجر، صاحب الـ 73عاماً، استقبل تايسون صاحب الـ 54 في منزله، في لوس أنجلوس، للعب مباراة شطرنج سويًا، وأخري للجولف، وهو ما ظهر في الصور التي وثقها التقرير.