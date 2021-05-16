"محمد سامي وأنغام" و"مها أحمد والسقا وكرارة".. أزمات فجرها "نسل الأغراب" في الوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فجر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، العديد من الأزمات في الوسط الفني منذ تصويره. وإليك أبرزها:-

خناقة المجاميع

البداية كانت في أثناء تصوير "نسل الأغراب" مطلع ديسمبر الماضي، حيث حدثت أزمة كبيرة في كواليسه بسبب "خناقة" للمخرج محمد سامي مع المجاميع.

آنذاك كشف مصدر داخل فريق عمل المسلسل لـ"الخليج 365"، وقوع مشاجرة بين المجاميع المشاركين بالعمل مع مخرجه محمد سامي، وقال إن المشادة وقعت بسبب أن مجموعة من المجاميع لم تنفذ تعليمات المخرج بالشكل الذي يريده، وهو ما جعله يطالب بالاستعانة بغيرهم، ما أدى لخروج الأمر عن السيطرة مع بعضهم.

أزمة محمد سامي مع أنغام بسبب التتر

أثناء تصوير العمل تم الإعلان عن غناء النجمة أنغام للتتر، ثم فوجئ الجمهور بإعلانها الانسحاب من غناء التتر دون الكشف عن أسباب، ليعلن المخرج محمد سامي الاستعانة بالنجم تامر حسني لغناء تتر ورباعيات مسلسل "نسل الأغراب".

وخلال لقائه مع برنامج "العرافة" في رمضان الماضي؛ قال المخرج محمد سامي، إن "أنغام" نجمة كبيرة وحققت نجاحات متعددة، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل "نسل الأغراب"، موضحًا: "أنا اخترتها واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات، والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".

وأضاف: "أغنية أنغام مكنتش شبه المسلسل، وقلت لأنغام أنا مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام، وأخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هتغني، وبعت لها رسالة طويلة جدا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل".

وتابع: "بعت رسالة طويلة لأنغام وقلت لها يا ريت نغير الأغنية، وبعت للشاعر أمير طعيمة، فرفضت وزعلت مني، وملحن الأغنية كان وليد سعد، وكنت عاوز الأغنية شبه أغنية (هموم جبلين) كانت لحن وليد سعد وهي أغنية (جبل الحلال)، أمير طعيمة كتب كلمات وصفت المسلسل كأنه اتفرج على الـ30 حلقة، وطلبت منها إننا نعمل لحن تاني، لكن هي رفضت إن اللحن يتغير وقبلت اعتذارها عن العمل وكنت متضايق جدا".

وواصل: "بعد ما الموضوع خلص بمنتهى الاحترام صحيت الصبح لقيت أكتر من خبر إن أنغام اعتذرت عن تتر (نسل الأغراب)، فاتضايق جمهور فريق العمل المشارك في المسلسل وحصلت حاجات مش حلوة على النت، وبدأ الناس يقولوا إن المسلسل هو اللي اعتذر، وأنغام ألغت متابعتي على إنستجرام".

أزمة مها أحمد والسقا وكرارة

وبالأمس أثارت الفنانة مها أحمد، جدلا واسعا بمنشور اعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وهو ما جعل شقيقته ووالدته يدخلان على خط الأزمة.

مها كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، صباح السبت: "عوضي على الله.. دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب.. وقلت عوضي عليك يا رب".

استكملت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا.. عوضنا على الله.. يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

شقيقة السقا تهاجم مها أحمد

عقب ذلك؛ ردت فاطمة السقا، شقيقة أحمد السقا، على مها أحمد، قائلة: "أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية.. وبإنك افتكرتي العيش والملح اللي أكلتيه في البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولي اسمه، بس عرفتي تقولى عليه (ندل).. اللي هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس.. أي حد يقول عليه كده لأنه راجل كرمك ووقف جنبك إنتي ومجدي بدل المرة ألف، وأمير كرارة بردو راجل جدع ومحترم للي ما يعرفهوش في البوست بتاعك ده.. معرفش إيه الفرص اللي كانت عندك اللي كان يتمنى يشتغل معاكي فيها زمان؟! بس هو أي حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتي أكيد.. وكلمة الدور بينادي صاحبه دي بتاعة أفلام.. ما بتتقالش في الحقيقة.. كفاية دراما وتشويه للناس".

وتابعت: "وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دي رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة إنتي عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللي إنتي قولتي عليها غير كمية الحقد والشماتة، اللي كانوا متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش إنتي إزاي كنتي بتدخلي بيوتنا.. السب والتطاول ده يدل على الأصل، وإحنا بقى ولاد ناس مع إننا عندنا كلام كتير أوي يتقال".

والدة السقا تهاجم مها أحمد

فيما ردت نادية عبده السروجي والدة الفنان أحمد السقا على مها أحمد أيضا، وكتبت عبر موقع "فيسبوك": "على الأصل دور.. كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار، وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس ليس لكي مكان بين الفنانين المحترمين، وان طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب".

رد أمير كرارة

ورد أمير كرارة على تصريحات مها أحمد من خلال تعليق على منشور أحد الصحفيين، قائلا: "كل الوسط الفني كبار وصغيرين عارفين السقا وكرارة موقفهم أية مع زمايلهم وأخواتهم الفنانين كبار وصغيرين.. وشكرًا".

مها أحمد تواصل الهجوم

وفي بث مباشر مساء أمس عبر حسابها بـ"فيسبوك"؛ قالت مها أحمد، إن المنشور الذي كتبته وأثار جدلا واسعا، كانت تعبر من خلاله عن شيء بداخلها، ولم تتوقع أن "الدنيا كلها والسوشيال ميديا هتتقلب بالشكل ده".

أضافت: "البوست أيوه كان ملفت للنظر، بس مش جديد عليّا إني بتكلم وبقول لما بكون متضايقة من حاجة، وأنا بعمل الفيديو ده للتوضيح عشان في نفوس مش لطيفة وناس بتصطاد في الميه العكرة، واللي اتقال دي حكاية زي أي حكاية أنا بحكيها، وزي أي حكاية أنا لسه هحكيها، لأن أنا لسه عندي حكايات كتيرة أوي مع زملاء كتير، ومش عيب إن الواحد يحكي عن اللي حواه في توقيت معين".

استكملت: "أيام ما كنت بكبوظة وتخينة كنت بشتغل كويس جدا، ومكنتش محتاجة لحد والناس كلها بتقربلي وعايزني اشتغل معاهم، بعدها ضهري وجعني جدا ولقيت نفسي عجزت بدري، ولقيت إني لازم أخس عشان مصلحتي، ومن أول ما خسيت لقيتني مش بشتغل، وقعدت في البيت كتير أوي، فضلت أسأل طيب أنا عملت حاجة وحشة لحد، أو غلطت في حق حد، الناس كانت بتجري ورايا إيه اللي حصل، لحد ما اتقالي إنك عشان كنا حاطينك في حتة معينة وهي البنت البكبوظة ومبقتش فيها".

وقالت إنها حينما كانت تعمل في الفن بشكل جيد للغاية حينما كانت بوزن زائد، وحينما نجحت في أن تصبح بوزن مثالي ابتعدت عن الأضواء تماما وجلست في المنزل، مضيفة: "لما لقيتني قاعدة في البيت حد اقترح عليّا وقالي اسعي ودي حاجة متضايقكش ولا كرامتك ولا بتاع، وقتها لجأت لحد صديق ليّا زميلي وزميل زوجي وكان مفتوح ذراع زوجي له وحد بنثق فيه جدا، لقيته إنه مش عيب اتكلم معاه وأعيط واطلع اللي في قلبي وأقوله إني حزينة إني قاعدة في البيت وأنت أخويا ومليش مصدر رزق تاني وأنت أكتر واحد عارف بالظروف".

تابعت: "الكلام ده من كذا سنة ولما قولت لمجدي إني هكلم زمايلنا النجوم وهقولهم إني عايزة اشتغل مش عيب، مجدي قالي لأ متعمليش كده هتقلل من نفسك وممكن تلاقي رد فعل يضايقك، المهم معملتش بكلام مجدي وروحت مكلمة زميلي ده وعيطت وقولتله أنا في ظروف نفسية مش كويسة وعندي اكتئاب وعايزة اشتغل وأقف جنبي ومتقولش الكلام ده لمجدي لأني بكلمك من وراه.. حقيقي هو رحب جدا وقالي أنتي أختنا ولازم نقف جنبك".

استكملت: "بعدها بكام يوم لقيته كلمني في التليفون وقالي يا مها في دور حلو أوي، والدور ده أنا شايفك فيه بس هطلب منك طلب، هديكي رقم المنتج ممكن تكلميه في التليفون، طبعا دي حاجة مش لطيفة والمفروض أترشح من النجم الأول وبعدين أكلم المنتج، ورغم ده قولتله حاضر وكلمته، والمخرج برضو زميلنا، اتفاجئت إني اتبعتلي دور غير اللي اتكلمنا عليه خالص، والدور كل فين وفين مشهد ومش فعال ومكنش ليّا أي لازمة في المسلسل".

واصلت: "كان زميلي ده ممكن يقولي معندناش أدوار، أو خليكي في وقت تاني، أو تقول لناس تانية شغلوا مها، ده أنا تنازلت وحطيت على كرامتي ليمونة وقولتلك.. أنا استغربت جدا وكنت عايزة أكلمه، كنت عايزة أقوله كنت أقول إن الدور دور كومبارس ومفيش داعي يعني، ومش هزعل منك وكفاية إنك رحبت بيّا، فضلت اتصل بيه ميردش 10-15 مرة، بقيت اتصل من تليفون زوجي ميردش، كلمت مدير أعماله برضو مردش، بعتله رسالة قولتله عيب وبلغه إني مش هرفع عليه سماعة التليفون تاني".

استطردت: "اتضايقت جدا وحالتي النفسية كانت زي الزفت وندمت.. مكنش لازم أشحت لأن دي شحاتة.. أنا كنت مترجمها على أن ده أكل عيش وسعي".

أضافت أنها التقت بزميل آخر لها في حفل زفاف، كان يعمل مقدم برامج قبل شهرته، وذكرت له أنها تريد أيضا العمل معه، وقالت: "الزميل ده كان لما بيشوفني بيسلم عليّا بترحاب شديد وكان حد راقي في التعامل، ولما شوفته في الفرح قولت يا بنت ميجراش حاجة وكلميه بعشم رغم أننا مش صحاب، وروحتله فعلا وقولتله مبروك على النجاح وإيه بقى مش هنشتغل مع بعض ولا إيه؟ راح باصللي كده وقايلي الدور بينادي صاحبه ربنا يسهل".

تابعت: "أنا استغربت رده جدا، كان ممكن يقولي إن شاء الله ربنا يسهل وطبعا وكده، وبناء على اللي حصل جالي اكتئاب وتعبت جدا وعيطت كتير، أنا عييّت وأخدت أدوية بسبب اللي حصل، ومازلت باخدها لحد النهاردة، فطبيعي لما ألاقي حاجة تلفت نظري وفيها رد اعتبار بالنسبالي أنا لازم أعبر عنه بشكل واضح، أنا متكلمتش على حد من ورا حد".

وأكدت أن المنشور الذي كتبته ليلة أمس وأثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لم يكن القصد منه الشماتة في أحد، متابعة: "أنا لقيت حاجة لفتت نظري وفيها رد اعتبار بالنسبالي وشوفت إني لازم أعبر عنها بشكل واضح، أنا متكلمتش على حد من وراه، ولا نمّيت على حد، وأنا مش شمتانة، ولا عايزة أشمت في حد، ومفيش حد يستاهل ارتكب ذنب وأشمت فيه، ويوم ما أشمت أروح أشمت في نفسي إني أحسن من ناس كتير أوي على الساحة ومش بشتغل، كنت شمت في نفسي وقعدتي في البيت".

تابعت: "أنا راضية وربنا مراضيني إن الناس لسه بتتكلم على أعمالي، وبلاش بقى الناس اللي بتنتهز الفرص وبتتكلم كتير عشان فاضيين في العيد ومفيش خروجات بسبب الحظر، مش من حق حد يزعل، وأنا راضية عن اللي عملته، أنا راضيت نفسي نفسيا، لأني مازلت بتعالج بسبب حسرتي من رد فعل الاتنين الزملاء دول وغيرهم كتير وكل بأوانه".

أزمة ريهام سعيد مع مجدي الهواري

أيضا كتب المخرج مجدي الهواري، كلمات موجزة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، يوم السبت، عرضته لهجوم الإعلامية ريهام سعيد.

وكتب الهواري، عبر "فيسبوك": "عارفين المثل اللي بيقول لا يصح إلا الصحيح ولا إيه؟".

ويبدو أن ريهام سعيد اعتبرت أن "الهواري" قصد الشماتة في المخرج محمد سامي بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل معه؛ حيث علّقت قائلة: "بس مش أنت اللي تكتب البوست ده، لأنه في الآخر زميل، والزملاء يقفوا جنب بعض مش يشمتوا في بعض".

ورد عليها الهواري قائلا: "مين الآخر ومين الزميل ومين اللي بيشمت؟ أعتقد كلامك لحد تاني، وفي مكان تاني، وبالرغم إني مش محتاج أبرر ولكن أنا سمعت الخبر من التعليقات، ومش محتاج أقول المقصود الحقيقي من البوست، أعتقد إن حلفاني يكفي ومش مضطر أبرر".

وأضاف: "أنا حر في ما أدونه على حسابي الشخصي، ومش هخش أبدا في نوع من التريندات، لإني مش من المدرسة دي خالص، ولا من الناس اللي بتعمل كده، وهتلاقي متابعيني وأصدقائي شبهي ومحترمين زيي".

تابع: "وكمان ولا محتاج شهرة مثلا، وتاريخي يشهد على احترامي للجميع ومن الجميع، تحياتي، هتلاقي ناس تانية في أكونتات تانية عايزة لقطة وماشيين مع التريند، مش هنا.. ولا أنا.. نقطة".

واختتم مخاطبا متابعيه: "والله يا جماعة مش قصدي كده خالص".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في بيان لها، أنه تم اتخاذ قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي، دون إبداء أسباب ذلك.

"نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.