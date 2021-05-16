ياسمين صبري تنشر خريطة فلسطين: كل عام وأنتِ حرة أبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة ياسمين صبري، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني تجاه الأحداث الراهنة التي تمر بها حاليا.

ونشرت ياسمين، خريطة فلسطين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ومدوّن عليها عبارة: "كل عام وفلسطين حرة أبية".

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية تقول تل أبيب إنها تتبع لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين حتى اليوم الأحد إلى 174 في ظل موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ سبعة أيام بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة.