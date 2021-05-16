عصام كاريكا عن مشاركة النجوم في برامج المقالب: "بنوافق علشان الظرف اللي بناخده" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان عصام كاريكا إن مشاركته في برامج المقالب، ومنها "رامز قرش البحر" مع الفنان رامز جلال، و"فؤش في المعسكر" مع الفنان محمد فؤاد، تمت بالتنسيق بينهما، موضحاً أن أغلب الفنانين يشاركون، وهم على علم بتفاصيل المقلب.

كاريكا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، نشر فيديو من برنامجه الذي يقدمه عپر مواقع التواصل الاجتماعي "كاريكا عامل الابندا"، وكتب: "طبعا كلنا شوفنا برامج المقالب في رمضان.. تعالوا بقى هعرفكم إذا كان الفنانين بيكونوا عارفين بالمقلب ولا لا وبالدليل".

وتحدث كاريكا عن مشاركته في برنامجي رامز جلال ومحمد فؤاد، وقال: "مش معقولة هتروح وتتبهدل ويطلع عينك وتكون مش عارف، وإحنا بنوافق علشان جمهورنا يتمتع، بجانب الظرف اللي بناخده وإحنا ماشيين".

عصام كاريكا مطرب وملحن وممثل ولد في 13 مايو عام 1969، تخرج من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عام 1994، كانت بداية مسيرته الفنية عام 1993 كملحن وكانت أول أعماله أغنية "أعاتبك على إيه" للفنان محمد محيي، لتتوالى بعدها أعماله حيث تعاون مع العديد من المطربين، ثم اتجه عام 1998 إلى الأعمال الدرامية والموسيقى التصويرية للأفلام والمسرحيات والمسلسلات، حيث كانت أول أعماله من خلال وضع الموسيقى لمسلسل "أم العروسة"، وبعام 2003 أصدر ألبومه الغنائي الأول بعنوان "بطلت الغرام" والذي حقق نجاحا كبيرا، واقتحم مجال التمثيل بنفس العام من خلال المشاركة بفيلم "عايز حقي"، لتتوالى بعدها أعماله.