"شهادة حق" من نضال الشافعي في أحمد السقا وأمير كرارة.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أشاد الفنان نضال الشافعي بموهبة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وأدلى بـ"شهادة حق" حول الثنائي.

ونشر الشافعي، صورتين للثنائي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "مش مزايدة لكن شهادة حق.. لازم تتقال.. السقا أخويا والراجل الجدع وابن البلد قدام الكاميرا وورا الكاميرا.. أمير كرارة ابن أصول والجدع والمحترم وصاحب صاحبه.. ربنا يحفظكم.. أحمد السقا.. أمير كرارة باشا مصر".

كانت الفنانة مها أحمد، أثارت جدلا واسعا بمنشور اعتبره البعض هجوما على الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، إذ كتبت: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت: "النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

استكملت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

فيما ردت فاطمة السقا، شقيقة أحمد السقا، على مها أحمد، قائلة: "أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية.. وبإنك افتكرتي العيش والملح اللي أكلتيه في البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولي اسمه، بس عرفتي تقولى عليه (ندل).. اللي هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس.. أي حد يقول عليه كده لأنه راجل كرمك ووقف جنبك إنتي ومجدي بدل المرة ألف، وأمير كرارة بردو راجل جدع ومحترم للي ما يعرفهوش في البوست بتاعك ده.. معرفش إيه الفرص اللي كانت عندك اللي كان يتمنى يشتغل معاكي فيها زمان؟! بس هو أي حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتي أكيد.. وكلمة الدور بينادي صاحبه دي بتاعة أفلام.. ما بتتقالش في الحقيقة.. كفاية دراما وتشويه للناس".

وتابعت: "وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دي رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة إنتي عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللي إنتي قولتي عليها غير كمية الحقد والشماتة، اللي كانوا متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش إنتي إزاي كنتي بتدخلي بيوتنا.. السب والتطاول ده يدل على الأصل، وإحنا بقى ولاد ناس مع إننا عندنا كلام كتير أوي يتقال".

كما ردت نادية عبده السروجي والدة الفنان أحمد السقا على مها أحمد أيضا، وكتبت عبر موقع "فيسبوك": "على الأصل دور.. كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار، وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس ليس لكي مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب".

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب سيناريو "نسل الأغراب" محمد سامي.