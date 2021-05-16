فيديو| تفاصيل 8 سنوات قضتها نادية العراقية في الجيش العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة نادية العراقية عن عمر يناهز 58 عاما، بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ولدت نادية العراقية في الثالث من شهر أغسطس عام 1963 في مدينة بابل، وانتقلت مع أسرتها لتعيش في منطقة الوزيرية ببغداد.

"نادية" خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قالت إنها من أصول روسية من الشيشان، وإن عائلتها محافظة جدًا".

وروت الفنانة الراحلة تفاصيل تطوعها في الجيش العراقي، وقالت: "بعد حدوث الحرب بين إيران والعراق تطوعت في الجيش العراقي، وكنت أول فتاة في العراق تتطوع في الجيش، وقضيت 8 سنوات وسط الدم والحرب وأشلاء الجنود وتعودت على كل هذه الأشياء المخيفة لمدة ثماني سنوات".

الفنانة نادية العراقية رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد قضاء شهر في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر إصابتها بفيروس كورونا، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي.