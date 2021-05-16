وفاة مؤسس "ريلاكس إن" المنتج أحمد موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الملحن والموزع الموسيقى عادل عايش، عن وفاة المنتج أحمد موسى مؤسس شركة "ريلاكس إن" للإنتاج الفني.

"عايش" أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون المنتج الكبير والأخ العزيز وأحد أعمدة الإنتاج العربي، الأستاذ أحمد موسى في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر إليك خالص العزاء للأستاذ محمود موسى وللعائلة".

المنتج الراحل يعد واحدا من أهم منتجي الكاسيت في أواخر الثمانينات، إذ أسس مع شقيقه المنتج محمود موسى شركة "ريلاكس إن" في بيروت، وقدّم من خلالها ألبومات نخبة من نجوم الأغنية العربية، وفي مقدمتهم فيروز، وراغب علامة، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي، وهاني شاكر، ومحمد منير.

وتعاون المنتج أحمد موسى من خلال شركته مع شركة "روتانا"، إذ كان المنتج المنفذ لألبومات نجومها ونجماتها، قبل توقفه منذ 6 سنوات.