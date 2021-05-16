إدوارد: "فلسطين ستصبح حرة قريبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان إدوارد، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني تجاه الأحداث الراهنة التي تمر بها حاليا.

ونشر إدوارد، صورة خريطة وعلم فلسطين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلاً: "فلسطين ستصبح حرة قريبا إن شاء الله".

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.

يذكر أن أخر أعمال إدوارد مسلسل "كوفيد 25" مع النجوم: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم.

المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.