نجمة مصرية تتعرض لانتقادات كبيرة بسبب أحمد السقا وأمير كرارة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تعرضت الفنانة المصرية مها أحمد، لهجوم من فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، بسبب منشور على “فيسبوك”، تحدثت خلاله عن نجمين، تقول إن أحدهما خذلها، بينما جعلها الثاني تدخل في حالة نفسية سيئة.

وعلقت فاطمة، على منشور الفنانة مها أحمد، متسائلة عن سبب عدم ذكرها للفنان المصري، الذي وصفته بـ “الندل” رغم أن بينهما “عيش وملح” على حد وصفها، بحسب موقع “مصراوي” المصري.

وأكدت فاطمة، أن الفنان الذي أشارت إليه مها أحمد في منشورها بصورة غير مباشرة هو شقيقها الفنان المصري أحمد السقا، مؤكدة أنه كان يدعمها كثيرا.

ولفتت إلى أن الرجل الثاني الذي أشارت له هو الفنان المصري أمير كرارة، الذي تقول إنه يتصف بالرجولة والشهامة، مؤكدة أنه لا يجب عليها تشويه سمعة الآخرين.

ولفت موقع “مصراوي” إلى أنه رغم أن مها أحمد، لم تذكر اسم السقا أو كرارة في منشورها، إلا أن البعض فسر كلماتها بأن المقصود بها النجمان الكبيران أحمد السقا وأمير كرارة.

وتضمن منشور مها أحمد الحديث عن نجمين تقول إنهما اجتمعا في مسلسل واحد، مشيرة إلى أن تمثيلهما كان سيئا جدا.