شكرا لقرائتكم خبر عن درة: عكننوا عليا يوم فرحى والموضوع كان صعب على جوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة التونسية درة، خلال ندوة فنية ولقاء على تليفزيون الخليج 365، عن كواليس حفل زفافها، وأنها شعرت بحزن كبير خلال الفرح بسبب تردد الشائعات وأن التدخل فى حياة الناس الشخصية شيء صعب وأن ما يحدث وراءه أشخاص أرادوا إفساد فرحتى وهذه ضريبة الشهرة.

وقالت درة إن زوجها تفاجأ بهذه الأمور بالتدخل فى حياتنا الخاصة والشخصية وكان تقبله للموضوع صعبا وأنا شخصيا لا أحب التدخل فى حياة الآخرين وأبدى رأيى فقط فى الأمور الوطنية المهمة.

كرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجمة التونسية درة عن دورها فى مسلسل "بين السما والأرض"، وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.