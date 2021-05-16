شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Jungle Cruise لـ دوين جونسون على "+Disney" مقابل 30 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي دوين جونسون أن فيلم ديزني الجديد Jungle Cruise سيُطرح فى السينمات وعلى منصة Disney +مقابل 30 دولارًا إضافيًا فى 30 يوليو المقبل، وتم تعيين الفيلم، الذي تلعب فيه أيضًا دور البطولة Emily Blunt، في الأصل كإصدار سينمائى حصرى.



Jungle Cruise

وحسب تقرير hollywoodreporter، فإن الشركة تواصل تقييم الفوائد المالية لشباك التذاكر الحصرى، بعيدًا عن المنصات وستراقب تعافي دور السينما عن كثب في تحديد كيفية إصدار الأفلام في عام 2022 وما بعده، ولكن هذا قد يعني تحويل عرض الأفلام إلى Disney +.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

كما أعلنت شركة 20th century أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner ، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apes الجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.

وبدءًا من عام 1968 أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

وكانت شركة ديزنى قد كشفت عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة Planet of the Apes.