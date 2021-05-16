شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة نادية العراقية من مسجد الحجاز بالهرم عقب صلاة الظهر.. (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحديث

توفيت الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم الأحد، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة.

وسيتم تشييع الجنازة من أمام مستشفى جنة إلى مدافن العائلة فى طريق الواحات وصلاة الجنازة بمسجد الحجاز فى الهرم، عقب صلاة الظهر.

وكتبت ابنتها على فيس بوك: "صلاه الجنازه على المرحومة أمى في مسجد الحجاز بالهرم عقب صلاة الظهر".



تدوينات مي ابنتها



صلاة الجنازة من مسجد الحجاز