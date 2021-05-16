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شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة نادية العراقية من مسجد الحجاز بالهرم عقب صلاة الظهر.. (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر
توفيت الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم الأحد، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة.
وسيتم تشييع الجنازة من أمام مستشفى جنة إلى مدافن العائلة فى طريق الواحات وصلاة الجنازة بمسجد الحجاز فى الهرم، عقب صلاة الظهر.
وكتبت ابنتها على فيس بوك: "صلاه الجنازه على المرحومة أمى في مسجد الحجاز بالهرم عقب صلاة الظهر".
تدوينات مي ابنتها
صلاة الجنازة من مسجد الحجاز
وأعلنت مى محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، وفاة والدتها، حيث كتبت في تدوينة عبر حسابها على "فيس بوك"، "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما تلقى أدهم محروس، ابن الفنانة القديرة فاتن فتحى، المشهورة بالفنانة نادية العراقية، التعازى من أصدقائه لوفاة والدته عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".