يسرا: فلسطين عربية وفي القلب دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة يسرا، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني تجاه الأحداث الراهنة التي تمر بها حاليا.

ونشرت يسرا، صورة خريطة وعلم فلسطين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "فلسطين هي قضية إنسانية من الدرجة الأولى.. اللهّم احمي شعبها من كل ظلم.. فلسطين في القلب دائمًا.. فلسطين عربية".

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.

يذكر أن أخر أعمال يسرا مسلسل "حرب أهلية" مع النجوم: باسل الخياط، وأروى جودة، وسينتيا خليفة، وجميلة عوض، ورشدي الشامي، ومروة الأزلي، وهو من تأليف أحمد عادل، حوار منة عدلي القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.