الحزن يسيطر على ابنة الفنانة نادية العراقية في جنازة والدتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كتب- محمود عبد الناصر

سيطر الحزن على مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية في جنازة والدتها والتي أقيمت عقب ظهر اليوم الأحد، في ساحة مسجد الحجاز بالهرم.

ورحلت نادية العراقية عن عالمنا اليوم الأحد عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت خبر وفاتها ابنتها "مي" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت الفنانة نادية العراقية بعد قضاء شهر تقريبا على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر إصابتها بفيروس كورونا.