تعرضت للتنمر بسبب جمال أولادها وسر تغيير اسمها.. من هي نادية العراقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، الفنانة نادية العراقية، عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها فيروس كورونا.

وأعلنت خبر وفاتها ابنتها مي محروس عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وإليكم أبرز المعلومات عن نادية العراقية:-

- من مواليد العراق في 3 أغسطس عام 1963.

- بدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي.

- اسمها الحقيقي فاتن فتحي وغيّرت اسمها لـ"نادية العراقية"، وقالت عن ذلك: "كل فنان ينتقي له اسمًا فنيًا بدلاً من اسمه الحقيقي وهذا ما نشاهده أيضًا من الألقاب الفنية لمعظم الفنانين سواء كانوا عراقيين أو عرب، وأنا بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن يكون اسمي الفني نادية العراقية لأنني أحب عراقيتي وعراقي العزيز".

- انتقلت إلى مصر وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة، بداية من المشاركة بمسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" عام 2000.

- من أشهر أدوارها في أفلام: "أفريكانو، حاحا وتفاحة، كلمني شكرًا، عايز حقي، أبو علي"، ومسلسلات "الزوجة ١٨، الضاهر، أبو العروسة، وقلب ميت"، وغيرها.

- تعرضت عام 2016 لحملة قاسية من التنمر بعدما نشرت صورا مع ابنها، حيث اصطدمت من تعليقات قاسية من عينة "ده ابنك إزاي"، بسبب وسامته، ثم تعرضت للتنمر أيضا بعد نشر صورة مع ابنتيها، وفسرت جمال ملامح أبنائها الثلاثة إلى زوجها الذي تزوجته في العراق، حيث ورثوا جماله.

- تحدثت عن صعوبة دخول العناية المركزة قبل وفاتها بفترة قصيرة، وكتبت نادية في 21 مارس الماضي، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك": "العناية المركزة، هي عنبر الموت، والحد الفاصل بين الحياة والقبر، يوضع فيها المريض على جهاز تنفس يعطي الأكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء إلا عضلة القلب ويسمى الموت الإكلينيكي، المخ ميت والقلب عايش، وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة بقدرة الله سبحانه، يكون المريض داخل نفق مظلم جدا لكنه يسمع من حوله، لذا يجب محادثته وبث الاطمئنان فيه، وتذكيره بربه ونصحه بأن يفتش على الضوء آخر النفق ليرحل بسلام، طبعا لمن لا يملك المال فإن المريض ميت لا محالة، فإيجار اليوم الواحد ألفين دولار وفي مستشفيات الاستثمار أكثر بكثير لليوم الواحد، يعني موت وخراب ديار، وطبعا لو نفذت الفلوس لا يجرأ أحد أن يرفع الجهاز، فالمريض عزيز إما أب أو ابن أو أم.. لا أرانا الله العناية المركزة، ولا أراكم، وليت كل الحكومات تعطي هذه الخدمة وغسيل الكلى مجانا وفتح أماكن كثيرة تستوعب الأعداد".

- كان آخر ظهور لها في مسلسل "أحسن أب" في رمضان 2021.

ورحلت الفنانة نادية العراقية صباح اليوم، بعد قضاء شهر تقريباً على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر إصابتها بفيروس كورونا.