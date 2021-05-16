"الله يرحمك ويصبر ولادك".. زينة تنعي نادية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة زينة رضا، الفنانة الراحل نادية العراقية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت زينة، صورة للراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "الله يرحمك ويصبر ولادك وكل حبايبك.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وأعلنت خبر وفاتها ابنتها مي محروس عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت الفنانة نادية العراقية بعد قضاء شهر تقريباً على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر إصابتها بفيروس كورونا.