عنبر الموت داخل العناية المركزة.. نبوءة نادية العراقية التي تحققت

محمد اسماعيل - القاهرة - في 21 مارس الماضي، عبر صفحتها على فيسبوك، كتبت نادية العراقية: العناية المركزه هي عنبر الموت، والحد الفاصل بين الحياة والقبر..ويوضع فيها المريض على جهاز تنفس يعطي الأوكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء ألا القلب ويسمى الموت الإكلينيكي، المخ ميت والقلب عايش.. وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة بقدرة الله- سبحانه".

واضافت: "يكون المريض داخل نفق مظلم جدا لكنه يسمع من حوله، لذا يجب محادثته وبث الاطمئنان فيه، وتذكيره بربه ونصحه بأن يفتش على الضوء آخر النفق ليرحل بسلام، طبعا لمن لا يملك المال فالمريض ميت لا محاله ، اليوم الواحد بألفين دولار وفي مستشفيات الاستثمار اكثر بكثير لليوم الواحد... يعني موت وخراب ديار".

وتابعت: "وطبعا لو نفدت الفلوس لا يجرؤ أحد على رفع الجهاز ، فالمريض عزيز... لا أرانا الله العناية المركزة، ولا أراكم... وليت كل الحكومات تعطي هذه الخدمة وغسيل الكُلى مجانا وتفتح أماكن كثيرة تستوعب الأعداد".

ورحلت الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم، بعد قضاء شهر تقريباً على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر إصابتها بفيروس كورونا.