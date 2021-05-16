تعرف على مكان جنازة الفنانة نادية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقام صلاة الجنازة على الفنانة نادية العراقية عقب صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، حسبما أعلنت ابنتها مي محروس عبر حسابها بـ"فيسبوك".

وأعلنت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية، وفاة والدتها صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

مي أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت:"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة

إنا لله و إن إليه راجعون".

وكانت قد كشفت مي عن تدهور حالة والدتها، وكتبت:"ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد، و ربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها، و اشم ريحتها ".

وأضافت،:"أنا مش عايزة أكتر من كده, عايزة أعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما يا أجمل صاحبة في الدنيا، مش هلاقي زيك والله، أنتي غالية أوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".

الفنانة نادية العراقية تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، إثر معاناتها من فشل في وظائف الرئة، وإلتهاب بكتيري، وإنخفاض في نسبة الأكسجين، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات.