هل انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مازال ممكنا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبدو أن صفقة اللاعب البريطاني ليونيل ميسي مع مانشستر سيتي لم تغلق بعد بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن ملف انتقال ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مازال قيد العمل، إذ لم تغلق الصفقة بعد، على الرغم من التقارب الواضح بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة واللاعب.

كانت تقارير إسبانية أشارت إلى أن مفاوضات تجديد عقد ميسي مع برشلونة قد بدأت بالفعل بين والد اللاعب وإدارة النادي الكتالوني، على الرغم من التسريبات التي أكدت عدم التوصل لاتفاق بعد.

وبحسب ذا صن، ميسي سيقبل بالانتقال إلى مانشستر سيتي إذا حصل على 25 مليون جنيه إسترليني سنويا (29 مليون يورو تقريبا).

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان هما الناديان القادرات على دفع ذلك الراتب لميسي خاصة في ظل وباء كورونا، مع عدم إهمال قدرات تشيلسي ومانشستر يونايتد المالية أيضا.

ويتربص بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بموقف ميسي من تجديد عقده مع برشلونة، خاصة بعدما تخلى عن سيرجيو أغويرو الذي سيرحل -بنهاية الموسم الحالي على الأرجح- ناحية برشلونة بالذات.

وتقول ذا صن إنها تدرك أن ميسي أقرب للبقاء مع برشلونة أكثر من الانتقال نحو مانشستر سيتي، لكن موقف برشلونة المالي في ظل رغبته في التعاقد مع مهاجم كبير مثل إيرلينغ هالاند، قد لا يساعده في الاحتفاظ بميسي في ظل مطالبه المالية الكبيرة.

ويملك مانشستر سيتي ورقة مهمة في عملية التفاوض مع ميسي وهي إمكانية انتقال اللاعب نحو الدوري الأمريكي للمحترفين خلال عامين لينضم لنادي نيويورك سيتي أحد أندية مجموعة سيتي، إذ صرح ميسي من قبل أنه يرغب في اللعب بالدوري الأمريكي والعيش في الولايات المتحدة.