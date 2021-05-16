وفاة الفنانة نادية العراقية إثر تدهور حالتها بعد إصابتها بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

توفيت الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم الأحد، إثر تدهور حالتها الصحية حيث أصيبت الفنانة بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة.



وأعلنت مى محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، وفاة والدتها، حيث كتبت في تدوينة عبر حسابها على "فيس بوك"، "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما تلقى أدهم محروس، ابن الفنانة القديرة فاتن فتحى، المشهورة بالفنانة نادية العراقية، التعازى من أصدقائه لوفاة والدته عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وبداية شهر مايو الجارى، كانت مى ابنة الفنانة نادية العراقية، طالبت من الجميع بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، وكتبت مى، عبر حساب والدتها على فيس بوك - آنذاك "يارب بحق الأيام الصعبة اللى شافتها فى حياتها تشفيها وتقوم بالسلامة يارب أمى ست كريمة وخيرة وطيبة اوى يارب اشفيها و طمن قلوبنا و قلب ابويا عليها يارب".