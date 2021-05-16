شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن نادية العراقية بعد وفاتها بكورونا.. اسمها الحقيقى وكيف عانت من التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم الأحد، إثر تدهور حالتها الصحية، وذلك بعدما أصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا صباح اليوم مخلفة حزن كبير لمحبيها وعائلتها، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليها من خلال 5 معلومات عنها.

اسمها الحقيقى فاتن فتحى، ولكن اسمها التي اشتهرت به هو الفنانة نادية العراقية.

من مواليد عام 1963.



نادية العراقية

وصرحت من قبل بأن سبب اختيارها لاسم نادية العراقية بدلاً من فاتن فتحي قائلة: "كل فنان ينتقي له اسمًا فنيًا بدلاً من اسمه الحقيقي وهذا ما نشاهده أيضًا من الألقاب الفنية لمعظم الفنانين سواء كانوا عراقيين أو عرب وأنا بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن يكون اسمي الفني نادية العراقية لأنني أحب عراقيتي وعراقي العزيز".

من أشهر أدوارها "أم ممس" في كلمنى شكرًا، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم عايز حقى، ومسلسل "قلب ميت".

ودورها فى فيلم "أبو على" ومشهدها مع منى زكى وكريم عبد العزيز وإفيه "مين الى أكل الجبنة".



نادية العراقية

تعرضت عام 2016 لحملة قاسية من التنمر بعدما نشرت صور مع ابنها، حيث اصطدمت من تعليقات قاسية من عينة "ده ابنك ازاى"، بسبب وسامته، الأمر التي ردت عليه بصورة أكسبتها احترام الجميع مع هدوءها رغم قسوة التعليقات.