شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة نادية العراقية من جامع الحصرى بأكتوبر عقب صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم الأحد، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة.

وسيتم تشييع الجنازة من أمام مستشفى جنة إلى مدافن العائلة فى طريق الواحات وصلاة الجنازة بجامع الحصرى فى أكتوبر، عقب صلاة الظهر.

وكتبت ابنتها على فيس بوك: "صلاه الجنازه على المرحومة أمى في جامع الحصرى السادس من اكتوبر . عقب صلاة الظهر".