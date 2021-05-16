شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النجم العالمى أميتاب باتشان الجرعة الثانية له من لقاح فيروس كورونا، وشارك صورة له داخل مركز اللقاحات وهو يتلقي اللقاح، مصحوبة بتعليق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"انتهت.. آسف آسف أن هذا كان سيئًا حقا".



اميتاب باتشان

وتلقى النجم الهندى، اللقاح، بعد تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا في شهر يوليو الماضى، حيث نقل حينها إلي المستشفي، وكتب وقتها عبر حسابه بموقع "تويتر":"أظهرت نتائج اختبار كوفيد، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".



تدوينة اميتاب باتشان

من ناحية أخرى، يستعد النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، للمشاركة مع الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، للعمل على النسخة الهندى من فيلم The Intern، التي يتم التخطيط للعمل عليها منذ فترة طويلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

فيلم The Intern الأمريكي الأصلى كان من بطولة النجم العالمى روبرت دى نيرو و آن هاثواى، وبالتالي من المقرر ان يلعب باتشان دور روبرت دي نيرو، والذي كان من المقرر أن يلعبه ريشي كابور قبل وفاته فجأة في أبريل 2020، وتلعب بادكون دور آن هاثاواي.

من المقرر بدء تصوير الفيلم الهندي الجديد في نوفمبر من العام الجارى 2021، على ان يتم طرحه بـ دور العرض المختلفة في صيف 2022، وسيقوم بـ إخراجه أميت رافيندرناث شارما وينتجه سونير كيتربال وديبيكا بادكون، كما تم تعديل السيناريو من قبل أكشات جيلديال وميتش شاه.