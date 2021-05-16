اكتشاف 250 مقبرة أثرية عمرها أكثر من أربعة آلاف سنة في مصر

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

كشفت مصر حوالى 250 مقبرة أثرية عمرها 4200 سنة في محافظة سوهاج جنوب البلاد، على ما أعلنت وزارة الآثار المصرية.



وأشارت الوزارة في بيان إلى اكتشاف حوالى 250 مقبرة، بعضها يحوي بئراً أو آباراً عدة للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن. ولفت البيان إلى أن المقابر تعود إلى فترات زمنية "تتراوح بين نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي".

وشهدت مصر حكم الدولة القديمة بين العامين 2700 قبل الميلاد و2200 قبل الميلاد، فيما استمر حكم البطالمة ثلاثة قرون حتى وفاة كليوباترا في العام 30 قبل الميلاد.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن إحدى المقابر المكتشفة فيها "باب وهمي عليه بقايا نقوش لكتابات هيروغليفية، بالإضافة إلى وجود بقايا لمناظر تخص صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح الأضاحي، وأشخاص تقدم القرابين الخاصة بالمتوفي".

كذلك أشار محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا التي أجرت عمليات الحفر الأثري، إلى أن الحفائر كشفت عن العديد من الأواني الفخارية وبقايا "قطع من الحجر الجيري عليها نقوش ربما تمثل لوحات جنائزية لأصحاب المقابر ترجع إلى نهاية الأسرة السادسة".

وقد أعلنت القاهرة سلسلة اكتشافات أثرية هامة في الأشهر الأخيرة، أملاً في إطلاق القطاع السياحي الذي يواجه صعوبات كبيرة منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، وصولاً إلى تبعات جائحة كورونا حالياً.