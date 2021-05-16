وعد تكشف ما حصل معها في برنامج رامز جلال وكيف فضحته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: بعد إنتهاء البرنامج الرمضاني والضجة التي أحدثها، فاجأت الفنانة السعودية وعد متابعيها على تطبيق انستغرام بمقاطع فيديو روت من خلالها تفاصيل فضحها لمقلب “رامز عقله طار” وإجبارهم على إلغاء الحلقة.

وظهرت وعد بكامل عفويتها وطاقتها الايجابية وتحدثت عن تفاصيل ما عاشته داخل مكان تصوير المقلب، وأكدت أنها شكت في تدبير فريق البرنامج مقلبا لها، وذلك عندما حاولوا إقناعها بشتى الطرق للدخول في الكبسولة المعلقة، ومنها أنهم أخبروها أنهم سيتركون بابها مفتوحا لكي تطمئن، لكنها لم تقتنع بكلامهم.

وشددت في مقطع آخر أنها الوحيدة التي تمكنت من فضح رامز جلال وبرنامجه للمقالب، ووصفت الأخير بأنه “مجرم رسمي وليس مجنون رسمي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات وعد وما كشفته عن البرنامج، مؤكدين انه تم تسريب معلومات عن فضح المقلب من قبل فنانة وإلغاء عرض الحلقة.