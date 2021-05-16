نقلنا لكم – Twitter Blue اشتراك مدفوع تقدمه “تويتر” مقابل مميزات عدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: بدأت تتكشف ملامح نموذج الاشتراك المدفوع مقابل بعض الميزات الذي أعلنت عنه في واقت سابق منصة “تويتر”.

وفي هذا السياق، أعلنت الباحثة جين مانشون وونغ الشهيرة بأبحاثها حول ميزات تطبيقات الشبكات الاجتماعية، أمس السبت، أنها اكتشفت التكلفة والاسم المتوقع لخدمة الاشتراك الجديدة التي ستطلقها “تويتر”.

وكتبت وونغ، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن خدمة الاشتراك “تويتر الأزرق” أو Twitter Blue ستكلف 2.99 دولار شهرياً، وتتضمن ميزة التراجع عن التغريدات ومجموعات الإشارات المرجعية.

وأضافت: “يبدو أن تويتر تعمل على نموذج اشتراك متدرج، وهو ما قد يعني تجربة متميزة أقل فوضى للمشتركين ذوي الأجور الأعلى”.

من جهته، رفض متحدث باسم “تويتر” التعليق، ولكن الشركة عادةً لا تؤكد أو تعلق على اكتشافات وونغ الدقيقة غالباً للميزات الجديدة قبل إطلاقها.

وأصدرت “تويتر” عدداً كبيراً من الإعلانات عن المنتجات الجديدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية، حيث قامت بتحديث تحذيراتها من التغريدات التي يُحتمل أن تكون مسيئة، وبتحسين خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بعرض الصور الأطول بشكل كامل، وبإضافة القدرة لمستخدمي أندرويد على البحث ضمن الرسائل المباشرة. كما طرحت “تويتر” مؤخراً ميزة الإكرامية Tip Jar للسماح للمستخدمين بتقديم تبرعات لبعض صناع المحتوى والصحفيين والخبراء والمؤسسات غير الربحية.

واستحوذت “تويتر” في وقت سابق من هذا الشهر على Scroll، وهي خدمة اشتراك بقيمة 5 دولارات شهرياً تزيل الإعلانات من مواقع الانترنت التي تشارك فيها.

ومع الإعلان عن الاستحواذ على Scroll، قالت “تويتر” أيضاً إنه سيتم إنهاء خدمة Nuzzel، وهي خدمة ترسل للمستخدمين تقارير يومية عبر البريد الإلكتروني لأهم الأخبار في خلاصات “تويتر” الخاصة بهم.

وقد قام توني هايلي الرئيس التنفيذي السابق لـ Scroll الذي يعمل الآن في فريق المنتجات في “تويتر” بالتغريد في اليوم الذي تم فيه الاستحواذ على شركته، قائلاً إن Scroll “سوف تندمج في اشتراك تويتر أوسع في وقت لاحق من هذا العام”.

ويشير هذا الأمر إلى أن أحد مميزات اشتراك “تويتر” المدفوع سيكون تجربة خالية من الإعلانات، وهو أمر طالب به المغردون بقدر ما طلبوا بالتغريدات القابلة للتعديل.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد إطلاق الإصدار المدفوع من “تويتر”، أو من سيكون مؤهلاً له.