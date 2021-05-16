أول تعليق لـ نوال الزغبي بعد طرح جديدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في أول حديث لها بعد إطلاق أغنيتيها الجديدتين “أسعد لحظة” و”بكلم خيالي” أنها سعيد بردة الفعل الجماهيرية حول الأغنيتين.

وقالت نوال الزغبي لـ”روتانا fm لبنان”: “الأغنيتين بيشبهوني كتير وجداد لصوتي فيهم كمية طرب وإحساس وموسيقى كتير حلوة الحمدالله انشالله كل فترة نقدر نحقق سعادة وأمل للناس بصوتي وهيدول الأغنيتن لن يصوروا وسأصدر ميني ألبوم جديد بعد شهر ونصف، وبدأنا بالتحضير لتصوير الأربع أغاني القادمة فحبيت هالغنيتن يكونوا متل عيدية على هالعيد”.

وعن باقي أغاني الألبوم قالت نوال: “سيكون هناك أغنية باللهجة الخليجية في ألبومي القادم وأغنية لبنانية مليئة حب وغرام ، وأغنيتين باللهجة المصرية كلهم إيقاعات الا الأغنية اللبنانية لا تنتمي الى الايقاع السريع”.

ولفتت نوال الزغبي خلال اللقاء إلى أن “الحياة عم تتغير وكل شي اتغير والأمور عم تتغير والأمور عم تختلف عن بعضها كنا زمان نعمل ألبوم من 13 أو 14 أغنية ونصور كليب واحد، هيدا الشي ما بقى يمشي تغير، صرنا عم نعمل ألبوم من 10 أغنيات ونصور كليبين وهيدا الشيء يظلم باقي الاغنيات والسوشيال ميديا تظلمهم”.

واختتمت نوال الزغبي الحوار بالقول أن “المصاعب هي التي ساعدتني على تقديم فن حلو، ولم أفكر في حياتي أن أتوقف رغم كل الصعاب التي واجهتني، والقوة قادرة أن تتخطى كتير مصاعب وفشل”.

الجدير ذكره أن أغنية “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، وأغنية “بكلم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.