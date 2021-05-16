لمحبي فارس كرم في الإغتراب.. استعدوا للقاء نجمكم في هذا التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد فترة توقف عن إحياء الحفلات والمهرجانات جراء فيروس كورونا، يعود النجم اللبناني فارس كرم ليقف على خشبة المسرح من جديد، حيث سيلتقي جمهور الإغتراب في حفل فني بتاريخ 21 مايو الجاري.

وكتب فارس كرم عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل لإجتماعي: “رح التقي بيلّي بحبّوني“، إذ سيلتقي بمحبّيه في مدينة بنما، وسط أمريكا الجنوبية وتحديداً في فندق Westin Playa Bonita – Marriott.

من جهة أخرى، انتهى فارس من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى. وأكد فارس في وقت سابق أنه ينتظر تحسّن الأوضاع في لبنان والوطن العربي لإصدار العمل، مشيرًا إلى أنه وفي حال ظلّت الأوضاع على حالها سيُصدر أغاني الألبوم تباعًا عوضًا عن إصدارها جميعها دفعة واحدة، رغم أنه لا يحبّذ هذه الاستراتيجية.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.