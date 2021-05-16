الملايين تحاصر سيف نبيل وبلقيس.. ديو “ممكن” يتصدّر عالميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تحظى أغنية “ممكن” التي أصدرها النجمان بلقيس وسيف نبيل على طريقة الديو بإعجاب الجمهور، وتفاعُل المغرّدين منذ إصدارها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وحصدت الأغنية الديو ما يقارب 5 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من إصدارها متصدّرةً المرتبة الأولى بالتراند على موقع “يوتيوب”.

وبالتوازي مع الأصداء الإيجابية لديو “ممكن” في الوطن العربي، اقتحمت الأغنية قائمة الأغنيات الأكثر تحميلًا على “ايتيونز” حول العالم.

الجدير ذكره أن أغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.