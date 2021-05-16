وفاة الفنانة نادية العراقية بكورونا.. ماذا قالت عن الفيروس قبل رحيلها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الفنانة نادية العراقية إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلنته ابنتها مي محروس عبر صفحتها الخاصة على موقع"فيسبوك".

وأعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية وفاة والدتها داعية لها بالرحمة، مطالبة محبيها وجمهورها بالترحم عليها قائلة: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".





يُشار إلى أن آخر كلمات الفنانة الراحلة نادية العراقية كانت يوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت تحذيرًا لجمهورها من فيروس كورونا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت الفنانة الراحلة حينها "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".





ووقتها أعلنت مي محروس، ابنة الفنانة وتحديدًا يوم 4 مايو الجاري دخول والدتها العناية المركزة قائلة "ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة جداً أرجوكم ادعولها أنها تقوم بالسلامة بحق الأيام المفترجة دي، يارب أنا مقدرش أعيش من غيرها يارب قومهالي بالسلامة، أنا مش عارفة حتى أشوفها، يا رب عديها على خير يارب".



وأضافت: "أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".





وبعد أسبوعين من إعلان ابنة الفنانة الراحلة دخول نادية العراقية المستشفى وأن حالتها حرجة، قالت إنَّ مرحلة والدتها تعد فوق الخطر كما وصفها الأطباء.



ونادية العراقية، هي ممثلة عراقية ولدت في محافظة بابل في 3 أغسطس 1963، ثم انتقلت إلى العيش في مصر عام 1997.

وبدأت مشاركتها الفنية في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية في عدد من المسلسلات والأفلام، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية، وشاركت في فيديو كليب لأغانٍ عدة منها أغنية "أمي مسافرة " لفريق "أم تي أم" وقدمت حفلاً في دار الأوبرا المصرية قامت بالغناء باللون الفولكلوري العراقي.