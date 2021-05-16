شكرا لقرائتكم بعد أزمة مسلسل "نسل الأغراب".. فنانة مصرية تشمت بنجومه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن تبعات أزمة مسلسل "نسل الأغراب" الذي تقاسم بطولته أحمد السقا وأمير كرارة ما زالت مستمرة، في ظل إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منتجة المسلسل عن إيقاف التعامل مع مخرج العمل محمد سامي.

فبعد أن توالت ردود الأفعال السلبية على المسلسل، وعدم رضا الجمهور عن مستوى ما تم تقديمه، رغم أن العمل يشارك فيه اثنان من نجوم الدراما المصرية وبعيدا عن الشركة المنتجة والمشاركين في المسلسل، كانت هناك تدوينة غريبة للفنانة المصرية مها أحمد زوجة الفنان مجدي كامل، التي شاركت في العديد من الأعمال الفنية، وتربطها علاقة صداقة بالفنان أحمد السقا.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" حديثا رأى البعض أنه موجه للمشاركين في مسلسل "نسل الأغراب"، بعدما كتبت قائلة "عوضي على الله.. دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص".

بكاء.. واكتئاب

لتتابع بعدها وتروي ما حدث قائلة "الحكاية يا سادة.. نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل.. واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية.. رغم ان طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم".

ثم توجهت للحديث عن كل نجم منهما على حدة، قائلة "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة.. رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش.. دور متعملوش واحده مبتدأه.. المفروض انه عارف قيمتي وعارف اني إضافة.. اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني.. رغم أن الكل عارف اني زي أخته".. ووصفته قائلة "ندل".

الفنانة مها أحمد

وبعدها انتقلت للحديث عن النجم الثاني قائلة "التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا.. ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقولتلوا مش هنشتغل مع بعض؟.. رد وقالي الدور بينادي صاحبه.. طبعا محكيلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب".

وأوضحت مها أحمد أن الأيام مرت وبعدها اجتمع الثنائي في مسلسل واحد، وقدموا أداء تمثيليا سيئا للغاية، مشيرة إلى كونهما لم يكونا يقرآن العمل الذي يقدمانه.

ووجهت مها أحمد رسالة أخيرة للثنائي قائلة "ابدءوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا".

والدة أحمد السقا ترد: كومبارس

هذا وتسببت كلمات مها أحمد في جدل كبير، بعدما تأكد الجميع أنها تقصد السقا وأمير كرارة، لتخرج والدة أحمد السقا في منشور عبر "فيسبوك" لتصف مها أحمد بالكومبارس، وأنها تحاول الظهور على حساب الثنائي السقا وكرارة.

وأمام حالة الجدل التي حدثت، خرجت مها أحمد في بث مباشر عبر حسابها على "فيسبوك"، لتوضح تفاصيل ما جرى. مؤكدة أنها بعد أن فقدت وزنها لمشاكل صحية، وجدت نفسها في حالة عزلة، ولم تعد الأعمال تعرض عليها من قبل المنتجين.

أحمد السقا في نسل الأغراب

واسترجعت ما حدث حينما طلبت من النجم زميلها أن يقف إلى جوارها، مشيرة إلى أن زوجها مجدي كامل نصحها بألا تقوم بهذه الخطوة، ولكنها قررت أن تسعى وتتواصل معه بحكم الزمالة والأخوة التي تجمعهما

وحينما تواصلت مع زميلها ورحب بها ووعدها بالعمل في مسلسل معه، تهرب منها بعد أن فوجئت بدور "كومبارس" يعرض عليها بدلا من الدور الذي تحدث معها عنه، ولم يعد يرد على هاتفه.