عمرو سلامة: معظم الفنانين نجحوا بسبب تعب وجهد وسهر وبدون واسطة أو مجاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المخرج عمرو سلامة، أن "معظم الفنانين نجحوا بسبب تعب وجهد وسهر وبدون واسطة أو مجاملات حتى لو ظهر أحيانا عكس ذلك".

وكتب سلامة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أوقات للأسف بتفهم الناس والجمهور اللي بيبصوا للوسط السينمائي والفني بنظرة دونية.. لكن أحب أقول للناس لو عندي مصداقية عند أي منهم، ربما السيئ يظهر أكثر من الجيد لكن.. معظم الفنانين لا يشمتون في بعضهم، معظمهم يحبون الخير لبعضهم ويتنافسون بشرف ويباركون للناجح من قلبهم".

أضاف: "معظمهم أيضا يحزنون لفشل ونكبات زملائهم.. حتى لو في متنافسين بينهم خناقات أو مشاكل، بيتجاهلوها ويتخطوها ولا يظهروها للعلن ولا يتراشقون أمام أعين الكل، ويأتي الوقت ويتصافوا ويرجعوا سمن على عسل".

تابع: "معظم الفنانين لا يجاملون بعضهم البعض من أجل مصالح، ولا يسبون في بعض بسبب تضارب المصالح.. معظم الفنانين عندهم شرف واحترام وبيتعبوا في شغلهم وبيكسبوا فلوسهم بعرق جبينهم".

واصل: "معظم الفنانين نجحوا بدون واسطة أو مجاملات أو تملق حتى لو ظهر أحيانا عكس ذلك، لكن نجحوا بسبب تعب وجهد وسهر وطلعوا السلم سلمة سلمة".

اختتم: "ربما السيئ يأخذ الاهتمام أكثر، لكن فعلا السيئ هو الاستثناء".

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا، بطولة أحمد أمين ورزان جمال وغيرهما.