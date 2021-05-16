بعد 17 عاما.. رامز جلال يعيد تقديم مشهد "خضتني يا حمزة" في "الباشا تلميذ" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان رامز جلال جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو طريف مع الفنانة غادة عادل، من كواليس فيلمهما في عيد الفطر "أحمد نوتردام".

"رامز وغادة" قاما خلال الفيديو الذي نشره الأول عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بإعادة تمثيل مشهد "خضتني يا حمزة" والذي جمعهما في فيلم "الباشا تلميذ" إنتاج عام 2004.

وعلّق رامز على الفيديو قائلا: "كواليس أحمد نوتردام مع غادة عادل وإعادة مشهد (خضتني يا حمزة)".

فيلم "أحمد نوتردام" يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر المبارك.

الفيلم بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.