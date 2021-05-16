مصطفى خاطر وسط الجمهور في عرض فيلم "ثانية واحدة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان مصطفى خاطر على حضور عرض فيلمه الجديد "ثانية واحدة" وسط الجمهور بمول مصر.

ونشر خاطر، صورا ومقاطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مع الجمهور وهم يلتقطون الصور التذكارية به.

وعلّق خاطر قائلا: "الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه.. حضرت عرض فيلم (ثانية واحدة) في مول مصر مع أعسل جمهور في العالم، والحمدلله اتبسطت جدا من ردود الأفعال وإزاي الناس مبسوطة من الفيلم".

وتابع: "ويوم الأحد هشوفه مع الجمهور في سينما سيتي ستارز نتقابل هناك.. مستني رأيكم في الفيلم ويارب يعجبكم".

فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.