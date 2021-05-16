مسلسلات بدأت مبكراً لرمضان 2022.. هجمة مرتدة والاختيار 3 وفارس بلا جواز وعشرين عشرين وللموت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - مع انتهاء الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان، أعلنت مسلسلات انتهاء تجربتها الدرامية في رمضان المنقضي 2021، بينما هناك مسلسلات أعلنت البدء مبكراً للاستعداد للأجزاء، ومع انتهاء السباق الرمضاني لعام 2021، بدأ فريق عدد من المسلسلات بالإعلان على أجزاء جديدة تعرض في السباق الرمضاني المقبل رمضان 2022، سيكون أبرزها 5 مسلسلات هي: هجمة مرتدة 2 لأحمد عز وهند صبري، والاختيار 3، وفارس بلا جواز للمطرب مصطفى قمر و2020 لقصي خولي ونادين نسيب نجيم، ومسلسل للموت لماغي بو غصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وخالد القيش.

ويُعتبر أول المسلسلات التي تمّ الإعلان عنها كان الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار3» ولكن دون الإعلان عن الأبطال الجدد، حيث قدم الاختيار 2 كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كما أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أيضاً عن الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» بعد أن قَدّم الجزء الأول منه أحمد عز وهند صبري.

كما تم الإعلان عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل «فارس بلا جواز» لمصطفى قمر في رمضان 2022، حيث كتب مصطفى قمر عبر حسابه على الانستقرام: «كل سنة وانتم طيبين «فارس بعد الجواز.. الجزء 2».

مسلسل 2020



وأعلنت الكاتبة نادين جابر كاتبة مسلسلي و2020 لقصي خولي ونادين نسيب نجيم، ومسلسل للموت عن البدء بالشروع في كتابة الموسم الثاني من المسلسلين ليكونا ضمن الخريطة الرمضانية القادمة، حيث غرّدت نادين جابر عبر تويتر قائلة: «يا عفو الله، صافي الديب ماااا مات، والنهنهة بينو وبين سما بعد ما خلصت... إلى اللقاء في الموسم الثاني برمضان 2022.. (عشرين عشرين)».

نادين نجيم من مسلسل 2020



وردت نادين جابر على تغريدة أحد متابعيها معلنة عن التحضير للموسم الثاني من مسلسل للموت: «مسلسل (للموت).. أسدل ستار حلقته الأخيرة بخاتمة ما هي إلا مقدمة لجزء جديد نأمل أن يكون بقوة وزخم وإبداع الجزء الأول منه، هنيئاً لكل أسرة العمل بالنجاح الكبير». وجاء رد نادين قائلة: «ما رح يكون مسلسل رمضاني! حلقات محدودة».

يُشار إلى أنّ مسلسل «للموت» من بطولة ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة، ومحمد الأحمد، وخالد القيش، وصباح الجزائري، وباسم مغنية، ووسام صباغ، ورندة كعدي، وأحمد الزين، وكارول عبود، وسمارة نهرا، وفادي أبي سمرا وآخرين.

*المنتج تامر مرسي يعلن البدء بالتجهيز للموسم الثاني من مسلسل هجمة مرتدة



*المنتج تامر مرسي يعلن البدء بالتجهيزات للجزء الثالث من الاختيار



*الفنان مصطفى قمر يعلن عن موعد الجزء الثاني من مسلسل فارس بلا جواز عبر انستقرام

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*تغريدة الكاتبة نادين جابر عبر تويتر تعلن البدء بالتجهيز للموسم الثاني من مسلسل عشرين عشرين

*تغريدة تعلن البدء بالجزء الثاني لمسلسل للموت

*تغريدة نادين جابر تعلن الموسم الثاني من مسلسل للموت تعرض خارج رمضان