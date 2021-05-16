هذا ما تضعه الملكة إليزابيث الثانية في حقيبة يدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - باتت الملكة "إليزابيث الثانية" رمزًا للأناقة، من حيث الملابس ذات الألوان الزاهية التي تتناسب مع معطفها وقبعتها وحتى المظلة، وحقيبة يدها لا تُنسى، فالملكة عادة تحمل حقيبة يدها في المناسبات الرسمية- حتى في المنزل في قصر باكنجهام- ولكن ما الذي تحتفظ به الملكة بداخلها؟

الملكة إليزابيث وحقائبها الزاهية- الصورة من حساب شركة Launer على إنستغرام



أشياء غير معتادة تضعها الملكة في حقيبتها

وفقًا لكتاب What’s Inside the Queens Handbag وأسرار ملكية أخرى من تأليف "فيل دامبير" الذي ذكره موقع "التليجراف" فإن الملكة لا تحمل أشياء معتادة مثل المفاتيح أو المحفظة أو الهاتف، لكنها تحمل عادةً هدايا لكلابها المحبوبة ، مقطوعة من الجريدة اليومية (في حال كان لديها وقت فراغ) ، مذكرات، كاميرا صغيرة وسكين قلم لتفتح به الخطابات.

حقيبة يد من الجلد الأسود الملكي- الصورة من موقع scmp



يوضح "دامبير": "يبدو أن الملكة تتأثر بالنجوم ، فهي تحمل الكاميرا لتلقط صوراً لرؤساء زائرين وكبار الشخصيات الآخرين. وسكين القلم يعود إلى أيامها كمرشدة."

كما تحمل الملكة أشياء يومية منتظمة مثل نظارة القراءة، منديل، نعناع، قلم حبر، مرآة صغيرة، أحمر شفاه، وعلبة مكياج معدنية (كانت هدية من الأمير فيليب). ويمكن أيضًا أن أشياء تجلب لها الحظ السعيد مثل الكلاب والخيول المصغرة وبعض الصور العائلية وخطاف محمول لتعليق حقيبتها تحت الطاولة.

أيضًا هناك دائمًا ورقة مطوية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية للتبرع بها لمجموعة الكنيسة في أيام الأحد. وتزيد تبرعات الملكة للكنيسة أحيانًا إلى 10 جنيهات إسترلينية ولكن يبدو أن هذا تبرع سخي كما اختارت أن تقدمه.

حقائب الملكة الزاهية- الصورة من حساب شركة Launer على إنستغرام



استخدامات أخرى لحقيبة يد الملكة

تُستخدم حقيبة صاحبة الجلالة الشخصية لإرسال إشارات سرية للموظفين. إذا وضعت الملكة حقيبة يدها على طاولة العشاء ، فهذا يشير إلى أنها تريد أن ينتهي الحدث في غضون الخمس دقائق القادمة. إذا وضعت حقيبتها على الأرض ، فهذا يدل على أنها لا تستمتع بالمحادثة وتريد أن تنقذها سيدة الانتظار.

حقيبة الملكة من طراز Launer

عادة الملكة "إليزابيث" تحمل حقيبة سوداء من طراز Launer وقد فعلت ذلك لأكثر من 50 عامًا. وفقًا لصحيفة The Telegraph ، فهي تمتلك أكثر من 200 حقيبة يد من طراز Launer ، يبدو أن ثلاثة منها هي المفضلة لديها : حقيبة Royale ، والسوداء Traviata، وحقيبة اليد المخصصة، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي والمالك لشركة Launer "جيرالد بودمر".

فعلى ما يبدو، تحب الملكة حقائب Launer منذ أن اشترت واحدة منها لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضى. وقد حصلت Launer لندن على أمر ملكي من قبل الملكة في عام 1968 وقدمت لها الشركة البريطانية أحدث تصاميمها منذ ذلك الحين.