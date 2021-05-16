الأمير ويليام وكيت ميدلتون يزوران ولفرهامبتون خلال أسبوع التوعية بالصحة العقلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - في خلال أسبوع التوعية بالصحة العقلية، قام دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون بزيارة منظمة ولفرهامبتون تكريماً لأسبوع التوعية بالصحة العقلية.

الأمير ويليام وكيت يتحدثان مع الشباب- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



أسبوع التوعية الصحية

الأمير ويليام وكيت يدعمان الصحة العقلية- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



يُعد أسبوع التوعية بالصحة العقلية هو الأسبوع الوطني في المملكة المتحدة لزيادة الوعي بالصحة العقلية. يتم استضافته سنويًا من قبل مؤسسة الصحة العقلية، ويتمحور موضوع عام 2021 حول الطبيعة والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه للمساعدة في تحسين رفاهية الفرد.

وبحسب موقع "Royal central" زار الدوق والدوقة، على وجه التحديد ثلاث منظمات محلية تدعم الأطفال والشباب بصحتهم العقلية ورفاههم.

الزيارة الأولى

في البداية قام "ويليام" و"كيت" بزيارة The Way Wolverhampton Youth Zone ، وهي منظمة محلية تحفز الشباب وتلهمهم لتغيير حياتهم. وقد شهدت الزيارة تجربة الزوجين في العديد من الأنشطة، بما في ذلك كرة القدم والرماية وتنس الطاولة والبستنة. وقد تحدثت "كيت" عن حبها لقضاء الوقت في الهواء الطلق مع أطفالها الثلاثة الصغار.

الزيارة الثانية

بعد زيارة منطقة الشباب، توجه الزوجان إلى Base 25 ، وهي مؤسسة خيرية في وسط المدينة تدعم الشباب الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الرئيسية. من خلال العمل مع 9000 شاب سنويًا ، تقدم المنظمة مجموعة متنوعة من الخدمات للأطفال وعائلاتهم.

قال "آلان جارفيس" رئيس الخدمة ، للدوق والدوقة: "لقد تغيرت خدمتنا لتتكيف مع احتياجات الشباب. لم نغلق أيًا من خدماتنا مطلقًا ، وشهدنا زيادة حادة فى عدد الأشخاص الذين يؤذون أنفسهم ويستهدفون الاستغلال الجنسي للأطفال". وبعد المزيد من المحادثات الخاصة، جلس "ويليام" و"كيت" مع أطفال المدارس الذين شاركوا في الأنشطة الخارجية مع العاملين الشباب والمعالجين.

الزيارة الثالثة

وأخيرًا سافر الدوق والدوقة إلى Huggle Pets in the Community ، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2018 وتساعد في العلاج بمساعدة الحيوان. تعمل Huggle Pets مع أكثر من 25 مدرسة مختلفة في جميع أنحاء Black Country لتوفير برامج للمساعدة في دعم الأطفال ورفاههم العقلي في القلق والثقة والوعي من الانتحار.

شارك الدوق والدوقة في إحدى الجلسات، وانضما إلى أطفال من مدرسة Loxdale الابتدائية قبل زيارة مركز النشاط الحسي وحوض الأحياء المائية بالمركز.