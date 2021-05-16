هل سيغيب إبراهيموفيتش عن بطولة أمم أوروبا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مدرب منتخب السويد، يان أندرسون، أمس السبت، إن نجم نادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الاسكندنافي في كأس أوروبا المؤجلة حتى الصيف المقبل.

أوضح أندرسون في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “تحدثت مع إبراهيموفيتش، وأخبرني للأسف أن إصابته ستمنعه من المشاركة في اليورو هذا الصيف”، مضيفاً “بالطبع إنه أمر محزن، خاصة بالنسبة لزلاتان، وبالنسبة لنا أيضا… أتمنى أن يعود إبراهيموفيتش إلى الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن”.

وتعرض إبراهيموفيتش (39 عاما)، لإصابة في ركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين لنادي ميلان، أمس السبت، حاجته “لعلاج واق لمدة ستة أسابيع”، وكان “إبرا”، جدد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي، حتى حزيران 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده، السويد، المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك بعد مرور خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

تفتتح السويد مشوارها في البطولة القارية، في 14 يونيو المقبل ضد إسبانيا، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.