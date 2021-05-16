المخرج "نايفز أوت 2" يستعين بـ 4 نجوم كبار في الجزء الثاني

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أعلن المخرج ريان جونسون، ضم 4 نجوم كبار إلى الجزء الثاني والمنتظر من فيلم Knives Out (أخرجوا السكاكين).



ووفقًا لموقع "روتن تومايتوز" الأمريكي، ينضم إلى فيلم الأكشن والجريمة النجوم: ديف باتيستا وإدوارد نورتون وجانيل موناي وكاثرين هان.

ويشارك أبطال العمل الأصليين: توني كوليت ودانيال كريج وكريس إيفانز، في الجزء الثاني أيضًا، ومن المتوقع عرضه في 2022،وفقا للعين.

وأشار الموقع إلى صدفة طريفة، وهي، أن النجوم الجدد، سبق وشاركوا مع مارفل بأدوار أبطال خارقين مثل إدوارد نورتون بدور "ذا هالك"، وباتيستا بدور "راكس".

وذكر الموقع، أن المخرج ريان جونسون عقد صفقة ضخمة مع نتفليكس لشراء الجزأين القادمين من سلسلة "نايفز أوت" نظير 400 مليون دولار تقريبًا.

ولم يكشف المخرج بعد عن حبكة الأجزاء القادمة من السلسلة، ولكن من المتوقع أن تستكمل أحداث الجزء الأول وتركيزه حول تحقيق دانيال كريج في جرائم قتل غامضة وشديدة التعقيد.