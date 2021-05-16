في شقة كنزو الباريسية.. 2.5 مليون يورو في مزاد على الأعمال الفنية والأثاث

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

جمع مزاد علني على مجموعة الأعمال الفنية وقطع الأثاث في شقة المصمم الياباني الشهير كنزو الذي قضى جراء مضاعفات إصابته بكورونا في أكتوبر (تشرين الأول) عن 81 عاماً، في باريس أكثر من مليونين ونصف مليون يورو، وفق دار "أركوريال" للمزادات.



وطُرحت حوالى 600 مجموعة قطع تختصر عالم كنزو تاكادا الشخصي، للبيع الثلاثاء والأربعاء إضافة إلى المجموعة الشخصية لابتكارات المصمم في مجال الموضة.

وعُرضت كامل قطع الأثاث في شقة كنزو الباريسية بين السابع من مايو (أيار) والعاشر منه في صالونات دار "أركوريال" في العاصمة الفرنسية، مستقطبة مئات الزوار.

وحققت مجموعة تضم 13 صورة لوليام إغلستون بعنوان "كاديلاك بورتفوليو"، السعر الأعلى في المزاد مع 46800 يورو. كما بيعت ثمانية ألواح زخرفية للياباني أكيرا كوغيماتشي بسعر 45500 يورو.

وبيع أيضاً حصان خشبي كبير عائد إلى حقبة سلالة هان الصينية وكان يتربع في غرفة الجلوس داخل شقة كنزو، في مقابل 41600 يورو، وهو سعر يوازي ضعفي التقديرات الأولية.