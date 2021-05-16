شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل بعيد ميلادها الثامن والثلاثين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة اللبنانية نانسى عجرم بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، والتى بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ 11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسى عجرم، يوم 16 مايو عام 1983، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشاراً كبيراً وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

تابعت نانسى نجاحها فى ألبوم "آه ونص" عام 2004 الذى لاقى انتشاراً شعبياً باهراً، وفى عام 2006 طرحت ألبوم "يا طبطب ودلع" الذى صوّرت منه خمسة كليبات آخرها "إحساس جديد" الذى حمل رسالة إنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

حازت نانسى عجرم على جائزة الموركس دور لأربع مرات، كما وحازت من مجلة News Week العالمية على جائزة أفضل شخصية مؤثرة فى الوطن العربى من بين أربعين شخصية عربية مرموقة.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم ستطرح ألبومها الجديد في شهر يونيو المقبل، حيث تضع حاليا اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهز للطرح، والذى يشمل 10 أغانى متنوعة مابين المصرى واللبنانى تتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة.