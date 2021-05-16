فن ومشاهير

"الجنة على الأرض معكِ".. محمد الشرنوبي مع زوجته على شاطئ المالديف (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يقضي الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، إجازة عيد الفطر، في جزر المالديف.

ونشر الشرنوبي، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهرا خلالها بإطلالة صيفية على الشاطئ، وعلّق: "الجنة هي مكان على الأرض معكِ.. أحبك حبيبتي".

بينما نشرت "راندا" نفس الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنت تجعل الحياة أفضل بكثير.. أنا أحبك".

يذكر أن أخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: ريهام حجاج، آيتن عامر، ، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، أحمد فهمي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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