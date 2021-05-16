شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن ميجان فوكس فى عيد ميلادها الـ35 أبرزها وضع "تاتو" مارلين مونرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الـ16 من مايو النجمة العالمية ميجان فوكس بعيد ميلادها الـ35، حيث تعد ميجان فوكس واحدة من أشهر نجمات هوليود بفضل جمالها الذى أكسبها شعبية كبيرة، حيث نسط الضوء عليها بمناسبة عيد ميلادها عبر 7 معلومات عنها في السطور التالية.



ميجان فوكس

ولدت ميجان فوكس عام 1986 في ولاية تينيسي الأمريكية، وكانت الابنة الثانية لأسرة ذات أصول فرنسية وإيرلندية مختلطة.

يعتبر عيد ميلادها الحالى هو الأول لها مع صديقها الجديد ماشين جان، حيث دخلت معه فى علاقة رومانسية بعد انفصالها عن براين اوستن.



ميجان فوكس

انفصلت عن براين أوستن فى العام الماضى، وذلك بعد مرور 10 سنوات على علاقتهما معاً، حيث شكلت معه ثنائى ناجح قبل أن تطلب الطلاق منه.





ميجان فوكس مع طليقها بدأت ميجان فوكس العمل كموديل فى سن الـ 13 عام، حيث عملت فى مجال الموضة والأزياء فى سن صغير.



ميجان فوكس وماشين جان تعشق ميجان فوكس التاتوهات والوشوم، حيث تضع 8 أوشام مختلفة على جسدها، منها صورة لمارلين مونرو التى تعشقها لحد كبير مثلما أكدت فى أكثر من مناسبة.

ميجان فوكس

رغم سنها الصغير إلا أنها اشتركت فى بطولة العديد من الأفلام الناجحة التى حققت إيرادات عالية منها فيلم سلاحف النينجا بعد تحويله إلى فيلم غير كارتونى للمرة الأولى.

أيضًا من أشهر أفلامها فيلم المتحولون حيث حققت به نجاحاً كبيراً، ونالت شهرة واسعة بفضله.