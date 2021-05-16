شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مزاد جانيت جاكسون الأسطورى.. أقامته بمناسبة عيد ميلادها الـ 55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم جانيت جاكسون بعيد ميلادها الـ55 إذ تعد جانيت واحدة من أكثر المغنيات شهرة على مستوى العالم وأكثرهن تحقيقا للجوائز التي نالتها طيلة مسيرة فنية حافلة.

جانيت جاكسون فاجأت جمهورها بعيد ميلادها الـ55 بالإقدام على خطوة لم يسبق لها القيام بها من قبل بعدما عرضت اهم مقتنياتها التي جمعتها طوال 40 عامًا من العمل في مزاد علني أكدت أن جزءًا من أرباحه سيذهب لصالح أعمال خيرية ما جعلنا نسلط الضوء عليه في السطور التالية.



جانيت جاكسون 3

يقام المزاد من 14 لـ16 مايو كتكريم للنجمة الكبيرة عن مشوارها الفني الهائل.

أكد المسئول عن المزاد أنه خطوة إقناعها بتلك الفكرة لم يكن سهل مطلقًا حيث سبق ورفضت الفكرة أكثر من مرة لتعلقها الشديد بمقتنياتها التي أشرفت على حفظها بنفسها وفقًا لموقع الديلى ميل.



جانيت جاكسون

يعرض فى المزاد اهم مقتنياتها ويضم أكثر من ألف قطعة تذكارية تشكل مسار حياتها المهنية لأكثر من أربعة عقود.

من أغلى الأشياء التي بيعت فى المزاد حتى الان سترتها العسكرية التي ارتدتها بجولتها الغنائية عام 1990 حيث بيعت بأكثر من 80 الف دولار، رغم أنها عرضت بسعر مبدئى لم يتجاوز 6 آلاف دولار قبل أن تصل لـ 20 ضعف الرقم السابق بسبب تنافس كثيرين للحصول عليها.



جانيت

من بين المقتنيات المعروضة للبيع فستان زفافها التي ارتدته عام 1991.

لا يقتصر المزاد على ملابسها المهمة فحسب وإنما يشمل اهم مجوهراتها التي اشترتها في وقت سابق.



جانيت فى صورة نادرة مع شقيقها مايكل جاكسون

كما شمل المزاد عرض مقاطع مصورة كانت تحتفظ بها من أغانيها وأبرزها "كونترول" و"ناستي" و"ماذا فعلت لأجلي مؤخراً".