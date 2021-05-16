شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يشارك في بطولة فيلم "Poker Face" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم النجم راسل كرو لفريق عمل فيلم Poker Face، وينتمى الفيلم لنوعية الإثارة والتشويق وهو من إخراج Gary Fleder، وفقا لما ذكره موقع Deadline.

وقام بكتابة الفيلم ستيفن إم. كوتس ، ويلعب راسل كرو "دور جيك" الملياردير التكنولوجي الذي يجمع أصدقاء طفولته في منزله في ميامي من أجل ما يتحول إلى لعبة بوكر عالية المخاطر. هؤلاء الأصدقاء لديهم علاقة حب وكره مع المضيف ، لاعب / مخطط رئيسي للعبة ، وقد وضع مخططًا مفصلاً مصممًا لتحقيق عدالة معينة لهم جميعًا. ومع ذلك ، يجد جيك نفسه يعيد التفكير في استراتيجيته عندما يتم تجاوز قصره في ميامي من قبل شخص خطير في المنزل انتهى جميع وظائفه السابقة بالقتل والحرق العمد.

وكان الممثل العالمى راسل كرو قد انضم إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Thor: Love and Thunder، لينضم بذلك إلى كريس هيمسورث، الذي يعيد تأدية دوره كـ إله الرعد، جنبا إلى ناتالي بورتمان؛ وكريستيان بيل، الذي سيلعب دور الشرير في العمل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم يتم الكشف عن دور كرو، ليظل مفاجأة لمتابعى السلسلة، جنبا إلى ذلك عاد من جديد تايكا وايتيتي كـ مخرج للفيلم، ولم يكشف عن أي معلومات حول قصة العمل المنتظر القادم من إنتاج شركة مارفل.

وقد حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر ان يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".