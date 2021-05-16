شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام بويد هولبروك وشاونيت رينيه ويلسون لفريق "Indiana Jones 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وبذلك ينضمان إلى هاريسون فورد والشخصية المشاركة فى البطولة Phoebe Waller-Bridge فى الدفعة التالية من امتياز Lucasfilm إلى جانب Mads Mikkelsen، وفقًا لما ذكره موقع nme.

وشهد الفيلم انسحاب ستيفن سبيلبرج من الإخراج، وتولى جيمس مانجولد، الذى أخرج فيلم Ford v Ferrari، زمام الأمور فيما بعد.

وكان قد عمل مانجولد سابقًا مع هولبروك فى فيلم لوجان X-Men، بينما لعب ويلسون دور البطولة فى The Resident وظهر مؤخرًا فى فيلم Billions.

وسينتج كاثلين كينيدى وفرانك مارشال فيلم Indiana Jones 5، بينما كتب جوناثان كاسدان سيناريو الفيلم.

وكان من المقرر طرح الفيلم فى يوليو 2019، وتم تأجيله لاحقًا إلى 10 يوليو 2020 ثم 9 يوليو 2021، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى الصيف.