"أرض الجدود وشعب الخلود".. أحمد حلمي يوجه رسالة إلى الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان أحمد حلمي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني تجاه الأحداث الراهنة التي تمر بها حاليا.

ونشر حلمي صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلاها مرتديا "الشال الفلسطيني"، ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلا: "فلسطين أرض الجدود وشعب الخلود وصمود بلا حدود".

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" (2019) تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.